وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين يزوران كييف الأحد

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - أبريل - 2022 9:59 مساءً

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن سيتوجهان إلى كييف الأحد لإجراء محادثات.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف أنه سيبحث مع بلينكن وأوستن أنواع الأسحة التي تحتاجها أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قد وصل الأربعاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير معلنة.

وكشف المسؤول الأوروبي عن زيارته في منشور عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال: “أنا في كييف اليوم”.

ووصف ميشيل كييف بأنها “قلب أوروبا الحرة والديمقراطية”، ونشر صورة له خلال استقباله من قبل المسؤولين الأوكرانيين في محطة القطار.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأوروبي خلال زيارته بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتأتي زيارة ميشيل إلى كييف عقب خطوة مماثلة قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في الثامن من أبريل/ نيسان الجاري.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.