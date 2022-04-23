زيلينسكي: مستقبل أي محادثات سلام يعتمد على بوتين

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن إمكانية إجراء محادثات سلام أخرى مع روسيا في تركيا تعتمد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن كييف تريد إجراء محادثات جوهرية.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف أن ثمانية أشخاص، بينهم طفل عمره ثلاثة أشهر، قتلوا في ضربات صاروخية على مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا اليوم. وتنفي موسكو استهداف المدنيين.

عمليات الكرّ والفرّ بين القوات الروسية والأوكرانية

وتواصلت اليوم السبت المعارك وعمليات الكرّ والفرّ بين القوات الروسية والأوكرانية، خاصة في ماريوبول وخاركيف وميكولايف. وفيما دخلت الحرب يومها الـ59، تتعالى الأصوات المنادية بتحييد المدنيين وتوفير ممرات آمنة لهم.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية استمرار القصف الجوي الروسي على مدينة ماريوبول، التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيطرة عليها قبل يومين.

بدوره، قال مستشار للرئيس الأوكراني إن القوات الروسية تتقدم في اتجاه زاباروجيا وإيزيوم، كما أكد مجلس مدينة ماريوبول أن إجلاء المدنيين سيبدأ السبت باتجاه زاباروجيا.

وقال المستشار إن القوات الروسية استأنفت قصف مجمع آزوفستال -الذي تتحصن فيه قوات أوكرانية- وهي تحاول اقتحامه، وأضاف أن القوات الأوكرانية صدت 8 هجمات في الجبهة الشرقية.

وتطبق القوات الروسية الحصار على مجمع آزوفستال الصناعي من جميع الجبهات، وتحاول بسط سيطرتها على كامل منطقة دونباس وجنوبي أوكرانيا.