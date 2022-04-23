شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حرائق غابات في «نيومكسيكو» وفرار المئات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شبت حرائق غابات أججتها الرياح في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية ودمرت عدة منازل وأجبرت المئات على الفرار من القرى الجبلية مع اندلاع الحرائق في جنوب غرب الولايات المتحدة الذي يجتاحه الجفاف.

وقالت السلطات المحلية ومسؤولو الإطفاء اليوم السبت إن حريقين اندلعا في شمال غرب لاس فيجاس بولاية نيو مكسيكو وغطيا 15 ميلا من الغابات مدفوعة برياح تجاوزت سرعتها 121 كيلومترا في الساعة.

وهذه أشد حرائق غابات من بين ما يقرب من عشرين حريقا في جنوب غرب الولايات المتحدة.