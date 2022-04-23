الرئيس الأوكراني يهدد بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا

الشارقة - اميمة ياسر -

هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا، في حال قتلت روسيا الجنود الأوكرانيون في ماريوبول.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، جدد زيلينسكي الدعوة للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي إن ماريوبول تعيش ظروفاً صعبة، مضيفاً: "دعونا إلى فتح ممرات إنسانية آمنة في ماريوبول".

وأكد الرئيس الأوكراني، أنه إذا أصرت روسيا على إعلان جمهورية خيرسون فلن نواصل المشاركة في المفاوضات.

وتابع: "نلاحظ سرعة استجابة الولايات المتحدة الأمريكية لمطالبنا بشأن المساعدات العسكرية."