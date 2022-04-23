شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين لاعتماد نتيجة القيد واختيار سكرتير عام جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعا له برئاسة النقيب ضياء رشوان، غدا الأحد ، لمناقشة اختيار السكرتير العام الجديد ووكيل للنقابة، واعتماد نتيجة القيد لجدول تحت التمرين، ومناقشة عددا من ملفات النقابة.

وكان محمد شبانة، قد أعلن اعتذاره عن الاستمرار في منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، مؤكدا أنه فى ظل الإحترام لأحكام القضاء المصرى وبعد الحكم الذى صدر من القضاء الإدارى بإستمرارى عضوا بمجلس النقابة دون التقيد بمنصب فى هيئة المكتب لصفتى النيابية بمجلس الشيوخ واتساقا مع المنهج الذى نتبعه وتربينا عليه بالعمل النقابى على مدار تاريخ هذا الكيان العظيم وهو عدم التمسك بالمناصب طالما نقدم خدماتنا للزملاء طوال الوقت وفى اى مكان وبأى موقع ، وعلى الرغم من ان القرار الأخير لمجلس النقابة هو بقاء الحال على ما هو عليه مع الاستمرار فى الإجراءات القضائية حيث ان الحكم الذى صدر لا يزال بدرجته الأولى وكان المجلس قد قرر تقديم الاستشكال و كذلك الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا وانتظار البت فيهما وفق السوابق النقابية ،وعلى الرغم من كل ذلك ولضرب المثل فى ان العمل النقابى الخدمى لا يحتاج للمناصب داخل هيئة المكتب فإننى اعلن اعنذارى عن الإستمرار فى موقعى سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين وذلك لحين اصدار الحكم النهائى بهذه القضية.

قال شبانة في بيان له، أنه يسلم الأمر مؤقتا لنقيب الصحفيين لطرحها على المجلس لإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن مع استمرارى فى اداء عملى النقابى والخدمى عضوا بمجلس النقابة فى ظل الثقة الكبيرة والهائلة من حضراتكم ، متابعا:" حقا اتوجه بكل الشكر والحب والإمتنان لآلاف الزملاء والزميلات الصحفيين الذين تلقيت منهم الرسائل والاتصالات وطالبونى بالإنتظار لحين اصدار الحكم النهائى بالمحكمة الإدارية العليا ولكننى اردت ان اضرب مثلا فى احترام احكام القضاء وهو امر نحافظ عليه ادبيا كنقابة وبيتا لكل الصحفيين المصريين او كنائب بالبرلمان المصرى ،حتى وان كان لنا وجهات نظر اخرى وهذه وجهات النظر علينا اثباتها وبالقانون وبنفس المسلك القضائي المحترم".

واختتم :"نهاية اتقدم بخالص التقدير والإحترام لحضراتكم ومستمر معكم عضوا بمجلس النقابة ان شاء الله".