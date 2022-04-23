شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير .. اقتصاد مصر يواصل الصمود في مواجهة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجاحات عديدة حققتها الدولة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية، والتي كانت أبرزها المشروعات القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان لهم السبب في الصمود بمواجهة أزمات الاقتصاد العالمية في ظل فيروس كورونا وتوابعها، ولفت التقرير أن المشروعات القومية الكبرى والتى لها دور كبير في صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أى أزمات.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن خطة الإصلاح الاقتصادي تمكنت من حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، كما ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر، وأشارت التقارير الدولية وصندوق النقد الدولى إلى أنه لا تزال التوقعات لمصر قوية بتحسين أكثر لحياة المواطنين بشكل كبير.