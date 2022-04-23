شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ روسي يدمر مركزا لتخزين الأسلحة في أوديسا الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف تدمير مركز لوجستي لتخزين الأسلحة الغربية القادمة من الولايات المتحدة وحلفائها إلى أوكرانيا في مطار عسكري بمدينة أوديسا الساحلية.

وقال كوناشينكوف في بيان أورده الموقع الإخباري لقناة (أرتي بالعربي) الروسية: "دمرت صواريخنا بعيدة المدى عالية الدقة التي أطلقت من الجو مركزا لوجستيا في مطار عسكري بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية، حيث تم تخزين كميات كبيرة من الأسلحة الأجنبية الواردة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "دمرت صواريخنا نهارا 22 موقعا عسكريا في أوكرانيا، وهي 3 مواقع للقيادة والمراقبة، و11 مركز إسناد عسكري، بالإضافة إلى تجمّعات للقوات الأوكرانية، كما بلغت خسائر النازيين أكثر من 200 فرد وأكثر من 30 عربة ودبابة".