شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو الديمقراطية تعلن تفشيا جديدا لـ«الإيبولا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشي فيروس إيبولا بعدما تبينت إصابة رجل 31/ عاما/ في مبانداكا بمقاطعة إيكواتور شمال غربي البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وشعر الرجل بالأعراض في الخامس من نيسان/ أبريل وتم نقله إلى مركز لعلاج إيبولا في الحادي والعشرين من نفس الشهر للحصول على الرعاية المركزة لكنه توفي متأثرا بالإصابة بالفيروس في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان اليوم إنه تم فتح تحقيقات بشأن مصدر التفشي.

وذكرت ماتشيديسو موتي مديرة قسم أفريقيا بمنظمة الصحة العالمية: "الوقت ليس في صالحنا. لقد سبق المرض بأسبوعين ونحاول الآن اللحاق به".