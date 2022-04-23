شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى حريق في معهد دفاع روسي إلى 11 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر في خدمات الطوارئ قوله اليوم السبت إن أفراد الإنقاذ عثروا على خمس جثث أخرى بعد اندلاع حريق في معهد أبحاث دفاعي روسي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11 جثة حتى الآن.

وذكرت الوكالة أن البحث عن الضحايا لا يزال مستمرا. ويقع المعهد في مدينة تفير على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال غربي موسكو.

وفتحت السلطات تحقيقا جنائيا بعد تقارير إعلامية أفادت بأن عطلا كهربائيا تسبب في الحريق.