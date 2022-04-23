انت الان تتابع خبر الفياض يبحث في البصرة الأوضاع الأمنية والخطط الجارية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، في البصرة الأوضاع الأمنية والخطط الجارية في المحافظة.
وقال بيان للحشد، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وصل، السبت، إلى البصرة، فيما عقد اجتماعا بمقر قيادة عمليات الحشد في المحافظة".
وبحث الفياض بحسب البيان "فور وصوله المحافظة مع قيادة عمليات الحشد الأوضاع الأمنية والخطط الجارية للحفاظ على الاستقرار بمحافظة البصرة".
ولفت البيان الى أنه "كان في استقبال الفياض قائد عمليات الحشد في البصرة مهدي صالح ومسؤولين اخرين".
وبحث الفياض بحسب البيان "فور وصوله المحافظة مع قيادة عمليات الحشد الأوضاع الأمنية والخطط الجارية للحفاظ على الاستقرار بمحافظة البصرة".
ولفت البيان الى أنه "كان في استقبال الفياض قائد عمليات الحشد في البصرة مهدي صالح ومسؤولين اخرين".