الفياض يبحث في البصرة الأوضاع الأمنية والخطط الجارية

وقال بيان للحشد، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وصل، السبت، إلى البصرة، فيما عقد اجتماعا بمقر قيادة عمليات الحشد في المحافظة".

وبحث الفياض بحسب البيان "فور وصوله المحافظة مع قيادة عمليات الحشد الأوضاع الأمنية والخطط الجارية للحفاظ على الاستقرار بمحافظة البصرة".



ولفت البيان الى أنه "كان في استقبال الفياض قائد عمليات الحشد في البصرة مهدي صالح ومسؤولين اخرين".