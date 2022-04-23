نيودلهي وواشنطن تطالبان اسلام اباد باتخاذ إجراءات ضد الإرهاب

بغداد - ياسين صفوان - طلبت الهند والولايات المتحدة من باكستان اتخاذ إجراءات فورية ومستدامة ولا رجعة فيها لضمان عدم استخدام أي أرض خاضعة لسيطرتها في "هجمات إرهابية".



وجاء طلب باكستان للعمل من خلال بيان مشترك صدر بعد اجتماع 2 + 2 الوزاري الذي حضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير الدفاع الهندي راجناث سينغ ووزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار.

‏‎وأشار بيان اصدرته السفارة الهندية في بغداد الى أن "الوزراء ملتزمون باستمرار تبادل المعلومات حول العقوبات والتصنيفات ضد الجماعات الإرهابية والأفراد، ومكافحة التطرف العنيف، واستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، وتحركات الإرهابيين عبر الحدود".



‏‎ودعوا بحسب البيان إلى "اتخاذ إجراءات منسقة ضد جميع الجماعات الإرهابية، بما في ذلك الجماعات المحظورة من قبل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي رقم 1267، مثل القاعدة وداعش وعسكر طيبة وجيش محمد وحزب المجاهدين".

وقالت الهند إنها "ترغب في إقامة علاقات جوار طبيعية مع باكستان في بيئة خالية من الإرهاب والعداء والعنف"، وأكدت أن "المسؤولية تقع على باكستان لخلق بيئة خالية من الإرهاب والعداء".