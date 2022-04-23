شكرا لقرائتكم خبر عن لمن تؤول مسئولية تنظيم استغلال مناطق الصيد وفقا للقانون؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوكل قانون البحيرات الصادر برقم 146 لسنة 2021، لجهاز تنمية وحماية البيحرات والثروة السمكية مسئولية تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى ، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها.

كما أوكل القانون للجهاز أيضا مسئولية وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على مناطق الصيد أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها ، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

كما يختص الجهاز بمهمة استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية ، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها .