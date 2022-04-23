العثور على جثة غارقة بترعة غربي قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

عثر أهالي في قرية المحروسة غربي قنا، اليوم السبت، على جثة شخص غارق بإحدى الترع.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص في الأربعينيات من عمره، غارقًا بترعة بقرية المحروسة بمركز قنا.

بالفحص تبين العثور على جثة محمد عزام سليم، يبلغ من العمر 45 عاما، مقيم بقرية المحروسة بقنا، غارقا بترعة بالقرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.​