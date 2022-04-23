طالبان تغلق معبرًا حدوديًا بين إيران وأفغانستان بعد خلاف حول بناء الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

أغلق مقاتلو حركة طالبان في أفغانستان مركزا حدوديا بشكل مؤقت، بعد نزاع مع الحرس الإيراني على الجانب الآخر، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

وأغلق معبر "دوغارون" في شمال شرقى إيران بسبب ما وصفته تسنيم بجهود طالبان لبناء طرق قرب الحدود. وقال التقرير إنه لم يتم إطلاق أي أعيرة نارية وبدأت قوات الأمن التابعة للجانبين تحقيقا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وهذا الخلاف هو الأحدث في سلسلة من المواجهات بين إيران وطالبان في الأشهر القلائل الماضية. وفي ديسمبر، تبادل حرس الحدود إطلاق النار بسبب "سوء تفاهم" يتعلق بجدار حدودي في إقليم نمروز الأفغاني.

وأفادت "تسنيم" بأن اشتباكا وقع بين القوات الإيرانية وطالبان عند المعبر الأفغاني.