روسيا تعلن تدمير مستودع في أوديسا لتخزين الأسلحة

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 07:15 مساءً - منذ 7 ثواني

قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا استخدمت صواريخ عالية الدقة اليوم السبت لتدمير محطة لوجستية في أوديسا حيث يتم تخزين شحنات ضخمة من الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وأضافت في منشور على الإنترنت أن القوات الروسية قتلت اليوم ما يصل إلى 200 جندي أوكراني ودمرت أكثر من 30 مركبة بعضها مدرعة.

وبحسب تقديرات أوكرانيا، قُتل عشرات الألوف من المدنيين في ماريوبول حيث لا يزال هناك 100 ألف مدني. وتقول الأمم المتحدة والصليب الأحمر إن عدد القتلى المدنيين يقدر بالآلاف.

ويتركز الهجوم الروسي حاليا على دونباس التي تتشكل من دونيتسك ولوجانسك اللتين يسيطر على أجزاء منهما منذ سنوات انفصاليون تدعمهم موسكو.

وقال سيرهي جايداي حاكم لوجانسك اليوم السبت إن القوات الأوكرانية تنسحب من بعض التجمعات السكنية إلى خطوط دفاعية جديدة للحفاظ على تماسك وحداتها في مواجهة وابل كثيف من النيران على جميع المدن في المنطقة.

وقال أوليه سينيجوبوف حاكم مدينة خاركيف التي تعرضت لقصف مكثف شمال غربي دونباس إن القوات الروسية نفذت أكثر من 50 هجوما بالمدفعية أو الصواريخ في المنطقة خلال يوم أمس، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين.

وأضاف الحاكم أن القتال العنيف مستمر في بلدة إيزيوم الواقعة جنوب شرقي المدينة وإن القوات الأوكرانية استعادت ثلاث قرى في شمال غربها.