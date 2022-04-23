مقتل 3 أشخاص في قصف روسي على خاركيف شرقي أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 07:15 مساءً - منذ 6 دقائق

قال حاكم منطقة خاركيف إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة بجروح في قصف روسي على المنطقة الواقعة بشرق أوكرانيا اليوم السبت.

وقالت السلطات الأوكرانية في وقت سابق من اليوم إن قصفا أسفر عن مقتل مدنيين اثنين في بلدة على خط المواجهة في منطقة لوجانسك وإن هجوما صاروخيا قتل ستة في مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية. وتنفي موسكو استهداف قواتها للمدنيين.

زيلينسكي يحذّر

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن الغزو الروسي لبلاده مجرد بداية وأن موسكو لديها خطط للاستيلاء على دول أخرى، وذلك بعدما قال جنرال روسي إن بلاده تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا بالكامل.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة “يتعين على جميع الأمم التي تؤمن مثلنا بانتصار الحياة على الموت أن تقاتل معنا. يجب أن تساعدنا، لأننا أول من يقف في الصف. ومن سيأتي بعد ذلك؟”.

نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي روستام مينيكايف قوله إن السيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا من شأنها أن تتيح لبلاده الوصول إلى ترانسدنيستريا، وهي منطقة انفصالية تحتلها روسيا في مولدوفا في الغرب.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن تصريحات مينيكايف تظهر أن روسيا لم تعد تخفي نواياها.