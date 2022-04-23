زيلينسكي وجونسون يبحثان “مرحلة جديدة” من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 07:15 مساءً - منذ 42 دقيقة

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت مع رئيس وزاء بريطانيا بوريس جونسون عن “مرحلة جديدة” من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بما في ذلك تقديم الأسلحة الثقيلة، وفق ما قال أندريه سيبيجا نائب مدير مكتب زيلينسكي.

وقال سيبيجا للتلفزيون الرسمي إن الزعيمين تحدثا أيضا في الاتصال الهاتفي عن المزيد من الدعم المالي لأوكرانيا.

بسخاء منقطع النظير، تغدق المملكة المتحدة على أوكرانيا بالدعم العسكري، ولا يتفوق عليها في هذا الدعم سوى الولايات المتحدة.

وزودت بريطانيا أوكرانيا بأكثر من 10 آلاف صاروخ من مضاد للدبابات، من بينها خصوصا صواريخ من نوعي “إن لاو” و”جافلين”، بالإضافة إلى صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف من نوع ستارتريك. منذ بدأ الجيش الروسي غزوه لأوكرانيا في 24 فبراير.

وزار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العاصمة الأوكرانية كييف، والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليعلن جونسون عن زيادة في حجم الدعم العسكري المقدم من بلاده إلى أوكرانيا.

وفي تطور لافت، أعلنت لندن إمكانية إرسال صواريخ مضادة للسفن قادرة على مهاجمة السفن والبوارج الحربية الروسية، التي تقصف عددا من المدن الأوكرانية، إضافة إلى مدرعات وأنظمة صواريخ متطورة.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه ألمانيا أنها بلغت الحد الأقصى في تزويد أوكرانيا بالسلاح من مخازنها، ما زالت بريطانيا ترسل المزيد، بل إنها استدعت مسؤولين من وزارة الدفاع الأوكرانية لزيارة لندن، ولقاء كبار قادة الجيش لمعرفة حاجياتهم من السلاح.