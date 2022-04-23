انفجار في نيجيريا و”داعش” يعلن مسؤوليته

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 07:15 مساءً - منذ ساعتين

قالت الشرطة إن انفجارا وقع في عاصمة ولاية تارابا بشمال شرق نيجيريا مساء الجمعة أسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم أطفال.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا التفجير في بيان أصدره على تيليجرام.

جاء ذلك بعد أيام من تفجير آخر أعلن التنظيم المسؤولية عنه وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى في سوق ببلدة ريفية في الولاية.

ويعني التفجير الذي وقع في ولاية تارابا اتساع نطاق هجمات المتشددين الإسلاميين التي تشهدها مناطق شمال شرق نيجيريا على مدى عشر سنوات.

وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية تارابا عثمان عبد الله “وقع انفجار نحو الساعة 8.15 أمس في نوكاي بمنطقة جالينو. أصيب 11 شابا هم عشرة ذكور وفتاة واحدة تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاما بجروح بسيطة وتم علاجهم. لم يُقتل أحد”.

وأودى التفجير الذي وقع في سوق ببلدة إيوار يوم الثلاثاء بحياة ثلاثة أشخاص وأصاب 19 آخرين.