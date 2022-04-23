شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان قارب يقل 26 شخصا بينهم طفلان شمال اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم السبت أن قاربا يقل 26 شخصا بينهم طفلان، فُقد ويخشى أن يكون قد غرق قبالة سواحل شمالى اليابان.

وبعد أن واجه طاقم القارب "كي إيه زد يو" أمواجا عالية، أصدر إشارة استغاثة إلى خفر السواحل، وأبلغ عن دخول المياه إلى القارب.

وفٌقد الاتصال بالقارب بعد بضع ساعات، وبدأ خفر السواحل عملية بحث شملت طائرة مروحية والعديد من الزوارق .

ومع ذلك، فشل البحث لمدة سبع ساعات في تحديد موقع القارب أو أي من ركابه، وفقا لتقارير إعلامية نقلا عن خفر السواحل.

وقع الحادث بالقرب من شبه جزيرة شيريتوكو، شمال شرق هوكايدو. وتشتهر المنطقة بجليدها الطافي وتضم العديد من النباتات والحيوانات النادرة. تم إعلانها تراثا طبيعيا عالميا في عام .2005