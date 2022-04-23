شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 بينهم أطفال في انفجار شمال شرق نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة إن انفجارا وقع في عاصمة ولاية تارابا بشمال شرق نيجيريا مساء الجمعة أسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم أطفال.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا التفجير في بيان أصدره على تيليجرام.

جاء ذلك بعد أيام من تفجير آخر أعلن التنظيم المسؤولية عنه وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى في سوق ببلدة ريفية في الولاية.

ويعني التفجير الذي وقع في ولاية تارابا اتساع نطاق هجمات الإرهابيين التي تشهدها مناطق شمال شرق نيجيريا على مدى عشر سنوات.