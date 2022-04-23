قتلى وجرحى بقصف صاروخي روسي على أوديسا

وكتب أندريه يرماك عبر تلغرام "أوديسا: مقتل خمسة أوكرانيين وإصابة 18. إنهم فقط من تمكنا من العثور عليهم (حتى الآن). الأرجح أن الحصيلة ستكون أكبر"، لافتا إلى أن بين الضحايا "رضيعا في شهره الثالث".

وتسعى روسيا لاحتلال أوديسا، الميناء الأوكراني الكبير والمدينة الثالثة في البلاد.

