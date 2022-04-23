انت الان تتابع خبر قتلى وجرحى بقصف صاروخي روسي على أوديسا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون في قصف روسي استهدف، السبت، مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية.
وكتب أندريه يرماك عبر تلغرام "أوديسا: مقتل خمسة أوكرانيين وإصابة 18. إنهم فقط من تمكنا من العثور عليهم (حتى الآن). الأرجح أن الحصيلة ستكون أكبر"، لافتا إلى أن بين الضحايا "رضيعا في شهره الثالث".
وتسعى روسيا لاحتلال أوديسا، الميناء الأوكراني الكبير والمدينة الثالثة في البلاد.
وتسعى روسيا لاحتلال أوديسا، الميناء الأوكراني الكبير والمدينة الثالثة في البلاد.