شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: وجدنا مواطنا مسجلا بـ114 بطاقة.. ونائب: هناك من يأخذ 10 آلاف جنيه دعما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء مناقشة لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن سواقط بطاقات التموين بداية من ديسمبر 2020 من على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدم إضافة المواليد منذ عام 2018، وعدم إضافة الأفراد على البطاقة بعد تعديلها، أرجع اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين، وجود مشكلات فى بعض بطاقات التموين إلى عدم توافر البيانات كاملة لدى الدولة، كاشفا عن رصد مواطن اسمه مسجل بـ114 بطاقة تموين.

وأضاف "مدكور" أثناء مناقشة لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي طلب الإحاطة: "عندما بدأنا مراجعة البيانات وجدنا بطاقات تموين لأفراد متوفية وأسماء مكررة، ووجدنا فردا اسمه مكرر على 114 بطاقة تموين وأكثر من ذلك"، مشيرا إلى أن هناك تعاون كامل بين أجهزة الدولة لعمل قاعدة بيانا كاملة".

وقال اللواء الدكتور عمرو مدكور ممثل وزارة التموين، إن من أهم معوقات نقص قواعد البيانات.

واضاف "مدكور" إن المعوقات فى قاعدة البيانات تصل إلي ما يمكن وصفه بالعوار، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لتعديلات البيانات يترأسها نائب وزير الاتصالات.

وتابع : " يوجد فى مصر 23 مليون بطاقة تموين يستفيد من خلالهم 64 مليون مواطن كما يوجد 73 مليون يستفيدون خبز، إذ يوجد مواطنون يحصلون علي خبز فقط" موضحا أن هناك تصور لحذف كل من يملك سيارة يتخطى ثمناها 250 ألف جنيه أو تكون موديل 2018.

فيما فجر النائب إيهاب منصور مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفا عن رصدهم لمواطنا يحصل على تموين بـ10 آلاف جينه كل شهر، قائلا :" عندما تعاونا مع وزارة التموين لتصحيح بعض بيانات المواطنين بدائرة العمرانية اكتشفنا وجود أسم مواطن يصرف شهريا بـ10 آلاف جنيه شهريا تموين" مستعرضا أمام لجنة التضامن" بمجلس النواب طلب الإحاطة بشأن سواقط بطاقات التموين بداية من ديسمبر 2020 من على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدم إضافة المواليد منذ عام 2018، وعدم إضافة الأفراد على البطاقة بعد تعديلها ، مؤكدا أن بعض الأسر اكتشفت انخفاض عدد الأفراد على البطاقة التموينية,