شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» توزع 450 سلة رمضانية في كوسوفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 450 سلة رمضانية في جمهورية كوسوفا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتفطير الصائمين ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا غير المقيم في كوسوفا فيصل بن غازي حفظي، والمفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا، وعدد من كبار المسؤولين بالمشيخة ورؤساء الجمعيات الخيرية.

وأوضح السفير حفظي أن تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتفطير الصائمين (السلال الغذائية) يؤكد سعي قيادة المملكة الدؤوب لتخفيف معاناة آلاف الأسر المسلمة في كوسوفا والعالم، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها بعض الدول .

من جانبه عبر المفتي العام ورئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على مواقفهما المشرفة والمستمرة تجاه إخوانهم مسلمي كوسوفا.