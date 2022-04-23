شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء بلا حدود » تنقذ 100 مهاجر في البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت منظمة "أطباء بلا حدود" حوالي 100 مهاجر كانوا على متن قارب في عرض البحر المتوسط.

وقالت المنظمة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المتطوعين على متن سفينة الإنقاذ "جيو بارنتس" انتشلوا المهاجرين صباح السبت من القارب المنكوب بشمال غربي ليبيا.

وبحسب البيان، هناك أربعة أطفال، وامرأة حامل، بين الذين تم إنقاذهم.

ويسعى رجال الإنقاذ البحري إلى الحيلولة دون غرق المهاجرين الذين انطلقوا من سواحل شمال أفريقيا باتجاه الاتحاد الأوروبي بغرض الفرار أو بدافع الأمل في حياة أفضل هناك.