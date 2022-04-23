شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن «كوكايين» بحوزة برازيلي في «باراجواي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الشرطة في باراجواي أكثر من طن كوكايين في منزل في منطقة بيدرو خوان كاباليرو شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود مع البرازيل وذلك حسبما أعلنت سلطات مكافحة المخدرات في باراجواي اليوم السبت.

وأوضحت السلطات أنه تم إلقاء القبض على برازيلي ومواطنة من باراجواي خلال العملية.

يشار إلى أن هناك سلسلة من المنظمات الإجرامية النشطة في باراجواي ويتركز التهريب بالدرجة الأولى في المثلث الحدودي بين باراجواي والبرازيل والأرجنتين.