شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تحكم الرقابة على التقارير المتعلقة بالطائرة المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

الخليج 365- متابعات

لا تزال أسباب أسوأ حادث طيران في الصين خلال عقود مجهولة مع نشر السلطات مؤخرا تقريرا أوليا كشف عن تفاصيل قليلة، وسط رقابة مشددة تفرضها بعد شهر على الكارثة.



وبعد وقت قصير على الحادثة، سارع الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لضبط المعلومات، فحضّر ماكينة الرقابة فيما هرعت وسائل الإعلام والأهالي إلى موقع الحادث.

وأحكم الحزب الرقابة على الرواية فيما لم يوضح التقرير الأولي ملابسات الحادث.