شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير ألماني: يجب على برلين دعم أوكرانيا دون تعريض أمنها للخطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم السبت إن على بلاده أن تبذل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب التي تخوضها مع روسيا ولكن دون تعريض أمنها وقدرات حلف شمال الأطلسي الدفاعية للخطر.



وأضاف ليندنر في كلمة خلال مؤتمر حزبي في برلين: ”علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا على الانتصار، لكن حدود المسؤولية الأخلاقية هي تهديد أمننا وتهديد القدرة الدفاعية لأراضي حلف شمال الأطلسي“.