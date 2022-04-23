شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلى تهدف للميكنة والرقمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن للعمل الأهلي، أهداف المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الاهلى فى مصر، التى أطلقتها الوزارة قائلا:" تهدف للتحول الرقمي والميكنة والرقمنة والحوكمة الإلكترونية، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تفاعلية ومحدثة عن جميع مجالات وأنشطتها ومشروعاتها، وتنظيم وجود عمليات وجودة تقديم الخدمات".

وتابع لاشين، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة:" توفير نماذج إلكترونية لجميع الخدمات الخاصة بتنظيم العمل الأهلي في مصر (لـ 36 خدمة) بموجب هذه النماذج تستطيع مؤسسات العمل الأهلي استخدامها لطلب خدماتها مع الوزارة مع إمكانية تتبع مراحل تقديم الطلب وفقا للأطر الزمنية المحددة في القانون واللائحة التنفيذية، وتطبيق ركائز الحوكمة الإلكترونية في التعامل مع متلقي الخدمة من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والأشخاص الاعتبارية والطبيعية

واستطرد مستشار وزيرة التضامن للعمل الأهلي:" وتهدف أيضا لتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للإشهار الجديد للجمعيات والمؤسسات وتجديد تصاريح المنظمات الأجنبية غير الحكومية على المنظومة.