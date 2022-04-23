شكرا لقرائتكم خبر عن آثار سلبية عديدة بسبب الزيادة السكانية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل أزمة الزيادة السكانية عائقا كبيرا أمام عمليات البناء والتنمية التى تتم على أرض الدولة المصرية، حيث تأتى الزيادة السكانية كإحدى المسببات الرئيسية التى تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، ما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المصرية.

ورصد تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" الآثار السلبية العديدة التى تسببها الزيادة السكانية فى مصر على المواطن وتؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.