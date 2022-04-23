شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ" توافق على تعديل ضوابط تغطيات الترع: الهدف تحقيق المصلحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، علي تقريرها بشأن أربعة اقتراحات برغبة بشأن إجراء بعض التعديلات علي ضوابط تغطية الترع والمصارف، وتغطية مصرف هلا ومصرف الرياض، و تغطية أو تدبيش مصرف بهنباى، واستكمال تغطية مصرف إكوة بمدينة القنايات شرقية.

وكانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع قبل الماضي، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحى عضو المجلس، بشأن إجراء بعض التعديلات علي ضوابط تغطية الترع والمصارف، وتغطية مصرف هلا ومصرف الرياض، وتغطية أو تدبيش مصرف بهنباي، بالإضافة إلي استكمال تغطية مصرف إكوة بمدينة القنايات شرقية، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الموارد المائية والرى والتنمية المحلية.

وتابع الجبلى:" لابد أن يكون هناك رؤية لحل تلك المشكلة خاصة فى ظل أهمية إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بتغطيات الترع، حيث نحتاج إيضاح في تلك الضوابط والاشتراطات بهدف تحقيق المصلحة العامة.