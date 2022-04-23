شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة نائب التنسيقية يطالب بإصدار كارت لمستحقي دعم الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولمجلس الشيوخ والشعب المصري، بمناسبة أعياد المسلمين والأقباط وذكرى تحرير سيناء.

وأشاد «عمارة» بطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد، كيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوا آخرين والمعروض أمام الجلسة العامة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وأوضح نائب «التنسيقية» أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى، ولا بد من وضع آلية للتنفيذ على أرض الواقع، مطالبا الحكومة برقمنة وإصدار كارت للحالات المستحقة للدعم والمساعدات؛ لأن «القانون 149 لسنة 2019 مادة 15 فقرة «ه» تمنع التمييز، وما يحدث من بعض الممارسات من مديريات التضامن الإجتماعى تفرق بين جمعية وأخرى ولا تستخدم معايير واضحة لتقديم المنح والمساعدات».

وأشار«عمارة» إلى أن «الجمهورية الجديدة تتجه نحو تطبيق الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، ولا بد هنا أن نواكب ذلك من خلال إصدار كارت إلكتروني للحالات المستحقة، وتوصيل الدعم للمستحق فعليا».