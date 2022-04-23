شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن النائب مجد حسيبو..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الإذن بتحريك مجد حسيبو أبو الحسن فى القضية رقم 4967 لسنة 20/21 إدارى إدفو، وذلك لتصالحه مع الشاكى أمام النيابة العامة المختصة فى قضية تحرير شيكات بدون رصيد.

وعرض المستشار عبد الله الأعصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة الذى انتهى فيه إلى رفض طلب رفع الحصانة، قائلا: الواقعة تتلخص فى أن الشاكى ابلغ فى تحقيقات النيابة العامة أن النائب حرر له 14 شيكا بقيمة مليونان و917 ألف جنيه إلا أن البنك أفاد بعدم وجود رصيد قائم، وأفاد المشكو أنه تربطة معاملات تجارية مع النائب منذ عام 2009 وبدأ فى المماطلة بعد عضويته بالشيوخ.

وأشار رئيس التشريعية إلى أن النيابة العامة أرسلت بتاريخ 21/4/2022 كتاب م بالتصالح بين النائب والشاكى وهى من الجرائم التى يسقط فيها الدعوى الجنائية بالتصالح وهو ما يتعين رفض طلب رفع الحصانة.