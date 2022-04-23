تفعيلا لقرار حظر نقل رؤوس الماشية.. إزالة 14 حظيرة ماشية بأسوان- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، اليوم السبت، بتنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، استهدفت إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

وقال إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو، أن الحملة تمكنت من إزالة 10 حظائر لرؤوس الماشية مقامة على مساحة 9 آلاف م2 بإحدى الأراضى الزراعية بقرية كلح الكرنك، وبالتوازي جارى إستكمال أعمال الإزالة لـ 4 حظائر أخرى بمساحة 3 آلاف م2 بقرية الصعايدة بحري، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب هذه الحظائر .

وأضاف سليمان ان هذه الازالات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للحفاظ على الثروة الحيوانية، ومنع أى تلاعب يقوم به بعض التجار الجشعين وأصحاب المصالح الخاصة، وتطبيقا وتفعيلاً للقرار الذى أصدره المحافظ والخاص بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة لمدة شهر، وكذا حظر دخولها بدون ترقيم بحيث يكون لها بطاقة ورقية مدون عليها الرقم المسجل لها ، والتحصينات التى تلقاها الحيوان، وخاصة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية .