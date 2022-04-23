لا نبخس دورها.. برلمانيون يطالبون بمراقبة أوجه الإنفاق على تبرعات الجمعيات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا بد من مراقبة أوجه الإنفاق على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة، مؤكدًا أهمية دور المجتمع الأهلي.

وأضاف جريس، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت: "لا توجد دولة في العالم تستطيع أن توفي كل الاحتياجات والخدمات بمفردها، وهنا يجب تشجيع المجتمع الأهلي لمواجهة الفجوات"، متابعًا: "لا شك أن الرقابة على الأموال الخاصة تختلف عن إدارة الأموال العامة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ"الشيوخ" أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة حول مراقبة أوجه الإنفاق على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.

وقال النائب علاء طاحون، عضو المجلس: يجب أن تقوم الجهات الرقابية؛ مثل الجهاز المركزي للمحاسبات بالتنسيق مع وزارة التضامن، بحيث لا تقوم الوزارة بهذا الدور بمفردها، مضيفاً: "لا بد من إعلان أوجه الإنفاق بشفافية أمام الجميع".

ووجه طاحون الشكر إلى النائبة سها سعيد؛ لتقدمها بهذا الطلب لمناقشته، قائلًا: هناك العديد من المستشفيات تحصل على تبرعات، وحينما يذهب المريض إليها للحصول على العلاج، يكون ردها: لسه دورك ماجاش، وللأسف أحيانًا كثيرة يموت المريض.

وطالب النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التعرف على أوجه إنفاق التبرعات، وأن تصل الأموال إلى المستحقين، مستطردًا: "هناك من يحترفون الحصول على مساعدات من أكثر من جهة وهذا يضيع حق آخرين.

وقالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وانطلاقاً من إيمانه العميق بأن جميع قطاعات المجتمع مدعوة للمشاركة في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي تنفذه الجمهورية الجديدة في كل ربوع المحروسة، أعلن أن العام الحالي هو عام المجتمع المدني؛ الأمر الذي يضع الهيئات والمؤسسات المكونة لقوام المجتمع المدني أمام واجباتها تجاه الوطن، تمامًا مثلما يمنحها كل الحقوق والحريات لممارسة دورها الفاعل.

وقالت وكيل البرلمان: "انطلاقاً من هذه الحقيقة، لا يمكن لأحد أن يبخس الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني دورها الحيوي في تعزيز جهود الدولة الهادفة لتطوير الخدمات العامة في المجالات كافة، ويأتي على رأسها الصحة والتعليم والأمن الغذائي ومساندة الأسر محدودة الدخل.. وغيرها.

وأضافت فوزي أن "مطلب الرقابة وتحقيق الشفافية على ما يتم جمعه من تبرعات مالية وعينية تبلغ مليارات الجنيهات هو مطلب عادل، ويشكل نقطة البدء للاطمئنان إلى أن كل ما يقدمه المواطن من دعم لمؤسسات وهيئات المجتمع المدني يذهب إلى مصارفه المحددة؛ خصوصًا وقد تم في مراحل سابقة الكشف عن استغلال بعض هذه التمويلات لأغراض سياسية أحياناً أو لمنافع شخصية أحياناً أخرى وهلم جرا.

واختتمت وكيل المجلس: "إنه بهذه المناسبة لا بد من التعبير عن خالص التحية والتقدير للوزيرة النشطة الدكتورة نيفين القباج التي لا تألو جهداً في تعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين في طول البلاد وعرضها، وإنني أثق تماماً أن لديها من الآليات والإجراءات ما هو كفيل بتحقيق الرقابة الفاعلة على ما يتم تحصيله من تبرعات ضمانًا لحسن استخدامها".