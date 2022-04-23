​طلب برلماني بنشر الأموال المحولة من الخارج لأي من الجمعيات بوسائل الإعلام لتحقيق الشفافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن ملف الجمعيات الأهلية ملف مهم جدًّا يرتقي إلى ملف الأمن القومي؛ بل هو بالفعل ملف أمن قومي، خصوصًا في ظل المنح والهبات والتبرعات التي تستقبلها بعض الجمعيات الأهلية لأغراض وأجندات معينة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج؛ لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وكشف النائب عن أن التحويلات الخارجية من بداية الثورة وحتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، كانت موجهة لأغراض سياسية؛ حيث دخلت لمصر كميات مهولة من الأموال لأغراض سياسية؛ سواء للصرف على المظاهرات أو الانتخابات النيابية والبرلمانية من أجل تنفيذ أجندة تشريعية لخدمة الدول الممولة؛ لذلك هذا الموضوع وهذا الملف ملف أمن قومي.

وطالب دعبس بأن يكون هناك ممثل بمجالس إدارات الجمعيات التي تتلقى تمويلًا من الخارج من جهاز الأمن الوطني أو الرقابة الإدارية أو الأمن القومي؛ لأن بعض تلك الجمعيات تعمل جيدًا على ضبط أمورها من ناحية الأوراق؛ بحيث لا تتم إدانتها بشيء؛ لذلك لا بد من عضو من تلك الأجهزة في مجالس إدارة تلك الجمعيات.

وطالب النائب بأن يتم تخصيص 70 في المئة من الأموال المحولة لتلك الجمعيات للمشروعات القومية الخيرية؛ ومنها توصيل مياه الشرب والكهرباء والرصف للقرى المحرومة، وغيرها من الأمور الخيرية من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وطالب دعبس أيضًا بأن يتم نشر كل الأموال المحولة من الخارج لأي من الجمعيات بوسائل الإعلام كنوع من أنواع الشفافية، وكذلك طريقة إنفاق تلك الأموال وفي أي من المشروعات.