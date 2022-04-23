تحرير 223 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار.

وقد جرى خلال الحملة تحرير 158 مخالفة تموينية بواقع 18 محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 37 محضرا نقص الوزن، و 43 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 20 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و 7 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و 20 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و محضرين لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و8 محاضر للتصرف في 156 جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم لإعادة بيعها بالسوق السوداء، ومحضر تجميع 4 أجولة دقيق للتربح غير المشروع منها من خلال بيعها في السوق السوداء و محضرين لوجود ماكينة الصرف خارج المخابز.

كما حررت الحملة 6 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و 5 أخرى لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر لعدم ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية، و 3 محاضر جرد مقررات تموينية لبقالين تموينين.

كما تمكنت الحملات من تحرير 7 محاضر لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود فواتير الشراء الدالة على مصدرها، وتحرير 6 محاضر لجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و 6 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، ومحضرا لإدارة بقالة بدون ترخيص، و 18 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و 12 محضرا لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة.