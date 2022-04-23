قياس الصفات المورفولوجية لمحصول القمح المتحمل لدرجة الملوحة بجنوب سيناء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبلت محطة الأبحاث التجريبية بمدينة طور سيناء التابعة لإدارة الموارد المائية بجنوب سيناء، فريق من الباحثين بمعهد بحوث الموارد المائية يضم الدكتور خالد جابر، والدكتورة رضوى بكر، والدكتور زهير عمر، لقياس بعض الصفات المورفولوجية لمحصول القمح الذي جرى زراعته بالمحطة ضمن التجارب التي يقوم بها المعهد، لتقييم نظم الري المختلفة "الرش، التنقيط" الغمر" وتقييم نوعية التسميد المتبعة في زراعة محصول القمح المصري المتحمل للملوحة.

وقال أشرف النمر، رئيس إدارة الموارد المائية بجنوب سيناء، إن الفريق البحثي قام بأخذ 13 عينة عشوائية تمثل جميع المعاملات من النباتات لقياس بعض الصفات المورفولوجية، ومنها عدد السنابل لكل متر مكعب من التربة, ووزن الحبوب بالكيلو جرام لكل متر مكعب من التربة، وطول النبات بالسنتيمتر، وعدد حبوب السنبلة الواحدة، وزن 1000 حبة من القمح، لتحديد مدى إنتاجية الفدان الواحد من القمح المتحمل درجة الملوحة.

وأكد رئيس إدارة الموارد المائية في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم السبت، أن هذه الفريق البحثي سوف يقوم بزيارة أخرى للمحطة الأسبوع الجاري، لأخذ نحو 29عينة عشوائية للتأكد من دقة النتائج قبل اعلانها.

وأوضح أن معهد بحوث الموارد المائية، برئاسة الدكتور أحمد البلاسي، حريص على إجراء التجارب البحثية بالمحطة، لتقييم نظم الري المختلفة "الرش، التنقيط" الغمر" وتقييم نوعية التسميد المتبعة في زراعة محصول القمح المصري المتحمل للملوحة، بهدف استغلال كافة موارد المحافظة، وتنفيذ نماذج زراعية تطبيقية يمكن تعميمها.

وأشار إلى أنه يوجد تعاون مثمر بين قطاع المياه الجوفية بالمحافظة ومعهد بحوث الموارد المائية، لتحديث دراسات أودية المحافظة، حيث قام فريق من قسم الأعمال الحقلية بالمعهد، بأعمال الرفع المساحي بأودية نسرين والرحبة والنفوس والجزيرة، إضافة إلى أعمال الرفع المساحي لحماية أبراج الضغط العالي بمناطق الطور- أبو رديس، و أبورديس – رأس سدر، ومنطقة الطور- شرم الشيخ، و نويبع- النبق، ومنطقة نويبع- طابا.