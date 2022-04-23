شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يطالبون الجمعيات الأهلية بكشف النقاب عن حجم التبرعات وجهات الإنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب فاروق المقرحى، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف التبرعات والتمويل الأجنبي الخاص بالجمعيات الأهلية يمس الأمن القومى، متسائلا:" أين تنفق هذه الجمعيات الأموال التي تقوم بجمعها والتمويل الذى تحصل عليه.

وحذر عضو مجلس الشيوخ، من قيام بعض الجمعيات بتقديم المستندات التى تثبت إنفاق هذه الأموال ولكن على الأرض لا يوجد أصل لهذه الفعاليات والممارسات، محذرا من غياب الرقابة على هذا الصدد، قائلا:" كان هناك 34 جمعية تحصل على تمويل من الخارج، ومن ثم يجب مناقشة الموضوع بهدوء للوصول بتوصيات ملزمة، مطالبا الرقابة الشديدة على أموال التبرعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وطالب النائب السيد عبد العال، أن تكون هناك منصة إلكترونية يتم عرض جميع التفاصيل الخاص بأموال التبرعات عليها ومصارفها والمستفيدين بها وإتاحة جميع البيانات بالتفصيل للمواطنين لمزيد من الرقابة والشفافية فى نفس الوقت.