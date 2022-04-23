شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصرى بعيد القيامة وذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، تهنئة للشعب المصرى بالأعياد التى تهل عليه سواء عيد القيامة وذكرى تحرير سيناء.

وتوجه رئيس الشيوخ لأقباط مصر بعيد القيامة متمنيا عيد سعيد يسعد فيه المصريين جميعا بالوحدة الوطنية، كما توجه بالتهنئة للرئيس السيسى والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء والشعب المصرى بالأعياد كلها.

وقال خلال الجلسة العامة اليوم إن انعقاد الجلسة تأتى مع بدايات مراسم احتفال إخواتنا في الوطن أقباط مصر بعيد القيامة غداً الأحد، مضيفا: "بإسمى وباسمكم جميعاً أتقدم لهم بالتهنئة، وأطيب التمنيات بعيد سعيد يسعد فيه المصريون جميعاً بوحدتهم الوطنية".

وأضاف رئيس الشيوخ كما يتواكب انعقاد هذه الجلسة بذكرى احتفال مصر بذكرى تحرير سيناء الطاهرة، من يد المُحتل، بعد نضال عسكرى مشهود وضحى فيه أبطالنا من رجال القوات المسلحة في العاشر من رمضان، وبعد نضال سياسى مضيفا فالتحية لرجال القوات المسلحة الأوفياء، والتهنئة للشعب المصرى العظيم، ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذه المناسبة وبكل الأعياد التي تُهل علينا