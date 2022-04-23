شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام الشيوخ": الرقابة والحرية أساس عمل منظمات المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن العمل الأهلى جزء لا يتجزءا من منظومة التنمية فى مصر، مضيفا: هو الضلع الثالث فى التنمية.

وأشار الدكتور محمود مسلم خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، والتى خصصت لمناقشة طلب مقدم من النائبة سها سعيد حول أوجه الرقابة على أموال التبرعات التى تتلقاها مؤسسات العمل الأهلى قائلا: هناك زاويتين يجب مراجعتهما بشكل دقيق وهما الرقابة والحرية على عمل هذة الجمعيات .

وأشار الدكتور محمود مسلم إلى أن الجمعيات الأهلية لايمكن أن تتحول لأذرع حكومية بشكل كامل.

وقال: لدينا تاريخ كبير فى هذا المجال وهو تاريخ مشرف، ولدينا أيضا تاريخ قريب استغل لأغراض سياسية أو أجنبية .

وشدد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ ،على ضرورة الإ تتحول الجمعيات الأهلية لشوكة فى ظهر الوطن، ولانريد أن تكون إدارتها أيضا تابعة لوزارة التضامن، مطالبا وزارة التضامن الاجتماعي بأن تكون ملمة بشكل كبير بها.

وأشاد الدكتور محمود مسلم فى نهاية كلمته بدور مؤسسة مصر الخير التنموى، قائلا:" مؤسسة مصر الخير تقدم كل أشكال التنمية وتساعد أيضا فى إجراء عددا من الأبحاث الهامة".