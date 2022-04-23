شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، كما تقدم بخالص التهانى القلبية لكل أقباط مصر بهذه المناسبة العطرة.

وقال "الجندى"، إن كل أبناء مصر في هذا الوطن هم نسيج واحد وإخوة لا يستطيع أحد أن يفرق بينهم، مؤكدا على وحدة الشعب المصرى داعيا الله أن يعم الخير والرخاء والسلام على بلدنا الحبيب مصر وتظل في تماسك ورباط حتى يوم الدين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن الأخوة الأقباط شركاء الوطن، وأن الشعب المصري لن يفت في تماسكه أحد، موضحا أن وحدة الشعب وتلاحمه هي الأساس لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.