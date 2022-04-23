شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: الثلاثاء آخر موعد لتقديم طلبات الانضمام فى تشكيلات اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الوفد أن آخر موعد لتقديم طلبات الرغبة في الانضمام للتشكيلات الجديدة للجان النوعية المتخصصة لحزب الوفد، سيكون الثلاثاء المقبل الموافق 26 أبريل الجاري.

وكان المجلس الاستشاري لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، وبحضور جميع أعضائه، قد قرر فتح باب التقديم للانضمام في التشكيلات الجديدة في 12 أبريل الجاري، بعد أن رأى المجلس ضرورة إعادة تشكيلها مرة أخرى.

وذكر الوفد أن الطلبات يتسلمها صلاح توفيق مرفق بها السيرة الذاتية في المقر الرئيسي للحزب.

وكان المجلس الاستشاري لحزب الوفد ناقش خلال اجتماعه الماضي أيضًا أوضاع وظروف وتاريخ تعيين اللجان العامة بالمحافظات، لينتهي إلى استمرار انعقاد المجلس بشكل دائم ويومي لحين الانتهاء من مراجعة نشاط أوضاع كل لجنة في كل محافظة.