"أنا دبحته عشان سابني وارتبط بغيري".. تفاصيل مقتل شاب عربي على يد خطيبته بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية على يد خطيبته التي تحمل نفس جنسيته، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وأفادت التحريات الأولية؛ أن المجني عليه والمتهمة يقيمان في مصر منذ أكثر من عام لدراستهم بإحدى الكليات ، وتربطهم علاقة عاطفية وتمت خطبتهم؛ إلا أنه بعد فترة أكتشفت خيانته لها، وأن ارتبط عاطفيا بفتاة أخرى وفسخ خطوبته لها.

ووفقا للتحريات، فإن المتهمة قامت باستدراج المجني عليه عن طريق صديق مشترك بينهم، وعندما حضر ذبحته بسكين في رقبته بمساعدة صديقهما؛ وبعدها هربت وأخبرت صديقتها بقتل خطيبها عقابا له على خيانته لها وتركها والارتباط بأخرى.

وقامت صديقتها بتقديم بلاغ إلى رجال المباحث؛ التي ألقت القبض على المتهمين، وأحالتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.