بالصور- تحرير 7 محاضر ومخالفات تموينية بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أكدت مديرية تموين الشرقية، أنها شنت حملة تفتيشية ورقابية على الأنشطة التجارية بالعاشر من رمضان، وأسفرت عن تحرير 7 تقارير ومحاضر للمخالفين منها "تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات بيع مستلزمات الكهرباء لوجود خامات مجهولة المصدر وجرى التحفظ على 6 لفائف كابل كهرباء طول اللفه 100 متر على ذمة المحضر.

وقال محمد سعد مدير عام إدارة التفتيش بمديرية التموين بالشرقية، إن الحملة مرت على ثلاجات اللحوم والأسماك برفقة الطب البيطري وحررت 3 محاضر ضد أصحاب محال جزارة بالمدينة لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 30 كيلو لحم بقري بالعظم على ذمة المحاضر.

كما جرى تحرير محضر ضد أحد أصحاب مخازن الكيماويات لوجود خامات مجهولة المصدر، والتحفظ على 50 جركن كلور مخصص لتطهير حمامات السباحة زنة الواحد 20 لترًا على ذمة المحضر، وتحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.