تعرف على استعدادات محافظة أسيوط لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، انتهاء كافة استعدادات المحافظة لاستقبال المحتفلين بعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والأحياء ومديريات الخدمات وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط ومراكز المحافظة.

وأضاف محافظ أسيوط، أن جرى رفع درجة الاستعداد بمشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على النظافة العامة ومنع أي تزاحمات.

وأصدر محافظ أسيوط، تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء وجهاز تجميل مدينة أسيوط بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة استعداداً لإستقبال المعيدين والمصلين، موضحاً إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" .

وأشار المحافظ، أنه جرى التنبيه على مسئولي حماية البيئة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات بطرق آمنة، مضيفاً أن المحافظة كانت قد استكملت خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة بمراكز مختلفة بالمحافظة وتطوير أخرى وإضفاء لمسة جمالية ومتنفس للمواطنين والعمل على إعادة المحافظة لمكانتها كعاصمة للصعيد، مشيرًا إلى التنسيق بين كافة المديريات والهيئات والمؤسسات ورؤساء المراكز بالمحافظة وتشكيل غرف عمليات مستمرة خلال فترة الاحتفالات.

وأوضح المحافظ، أن مديرية التموين بأسيوط قد رفعت درجة الاستعداد القصوى للطوارئ وتم وقف الإجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات التموينية الفرعية استعداداً للأعياد، موجها وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وكافة منافذ البيع للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبات وتنظيم حملات اليوم الواحد بمشاركة كافة القطاعات نظراً لتكثيف عرض اللحوم والأسماك خلال الفترة التي تسبق العيد وسحب عينات من محال بيع اللحوم والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومدى مناسبتها للقدرة الشرائية للمواطنين وملاحقة كافة صور الغش بكافة أنواعها.

كما يجرى المرور على المخابز البلدية والمطاحن (القطاع العام، القطاع الخاص) للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وإنتاج دقيق بلدي وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية والتنسيق مع شركات الجملة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية من السلع والخدمات اللازمة خلال الاعياد وبالأسعار المناسبة.

وأضاف المحافظ، أنه جرى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات لاستقبال أي حالات خلال فترة الاجازات والاعياد ، كما كلف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتأكيد على تواجد الأطباء وهيئات التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات الصحية وتوفر الادوية والامصال وكافة التطعيمات تسهيلا على المواطنين لتلقى الخدمة الطبية والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنقل أي حالات مرضية الى اقرب مستشفى ونشر سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات والاحتفالات وعلى الطرق السريعة والميادين والحدائق.