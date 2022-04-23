ضبط شخص بالقاهرة لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

معلومات وتحريات إدار مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (صاحب محل حقائب، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المحل عمله، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية ") وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.