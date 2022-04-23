بالصور- حملات توعية من إهدار المياه في غسيل السجاد مع اقتراب عيد الفطر بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن إطلاق حملات توعوية ميدانية بعدد من قرى مركز ومدينة ههيا، وذلك لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

كما حذر أبو حلاوة من خطورة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي، والذي يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال وإفساد فرحة المواطنين بالعيد، لافتاً إلى أن الحملات التوعوية تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل من الرسائل الإرشادية.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل.