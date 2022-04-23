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المنظمة العربية لحقوق الانسان قلقة.. بعد “فيديو”الاشتباكات في ليبيا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

علم ليبيا

بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مساء الجمعة في ليبيا غربي العاصمة طرابلس، وبحسب صحيفة “المرصد”، ان الاشتباكات حصلت بعدما قتل أحد عناصر المجموعتين على أيدي عناصر المجموعة الأخرى، وتوقفت لفترة من الزمن قبل أن تتفجر من جديد.

وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها تونس، عن قلقها العميق وإدانتها للاشتباكات المسلحة التي اندلعت بمدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس بين مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية وأخرى تابعة لوزارة الداخلية في الحكومة ذاتها.

وقالت في بيان إن الاشتباكات التي تدور رحاها داخل المناطق المأهولة بالسكان، وهو ما يعرض أرواح وممتلكات وأرواح السكان للخطر.

ويعاني السكان المدنيون من المخاطر المحدقة في ظل الاستخفاف من طرفي الاشتباك بسلامتهم، وهو ما يشكل خرقا لواجبات الحماية والتحوط التي تفرضها قواعد الاشتباك بموجب القانون الدولي والقانون المحلي، وفق المنظمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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