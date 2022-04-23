في البوسنة.. مقتل امرأة وإصابة عدة أشخاص في زلزال ضرب جنوب البلاد

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - أبريل - 2022 11:35 صباحًا

قال مسؤولون إن امرأة لقيت حتفها في حين أصيب عدة أشخاص بعدما ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة جنوب البوسنة مساء أمس الجمعة أعقبه سلسلة من الهزات الارتدادية الأقل شدة.

ولقيت المرأة التي تبلغ من العمر 27 عاما مصرعها في حين أصيب عدد من الأشخاص عندما سقطت صخرة أسفل تل واصطدمت بمنزل في ستولاتس. وأعلن مستشفى في موستار القريبة أنه استقبل عدة أشخاص من المنطقة إصاباتهم أخف.

وذكر مسؤولون محليون أن الزلزال لم يسفر عن أي ضرر كبير.

وشعر السكان في البوسنة والبلدان المجاورة بالزلزال. وقال المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل في وقت سابق إن قوة الزلزال بلغت ست درجات ووقع على عمق كيلومترين.