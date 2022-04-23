إسرائيل تغلق معبرها الوحيد مع غزة اعتبارا من الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت إسرائيل عزمها إغلاق معبرها الوحيد مع قطاع غزة، اعتبارا من الأحد، ردا على إطلاق ناشطين فلسطينيين ثلاثة صواريخ على أراضيها.



ويعتبر إيريز (بيت حانون) المعبر الوحيد للأفراد بين غزة والأراضي الإسرائيلية.

وقال مكتب المتحدث باسم "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (كوغات): "في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، يوم الأحد لا يتم فتح معبر إيريز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة".

وأضافت الهيئة المكلفة بشؤون الأراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن "قرار إعادة فتح المعبر ستتم دراسته وفقا لتقييم الأوضاع".

ومساء الجمعة، أطلق صاروخان من غزة الخاضع لسيطرة حماس باتجاه إسرائيل، سقط أحدهما في حقل بالأراضي الإسرائيلية والثاني بالقرب من منزل في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا ثالثا أطلق في ساعة مبكرة من فجر السبت باتجاه إسرائيل.

ويعاني الجيب الفلسطيني من معدل فقر يبلغ نحو 60 بالمئة وبطالة مزمنة تبلغ نحو 50 بالمئة، بينما يعمل آلاف الفلسطينيين في إسرائيل لا سيما في قطاعي البناء والزراعة، حيث يتقاضون أجورا أعلى بكثير مما يحصلون عليه في غزة.